İstanbul'da Türk bayrağına saygısızlık | Görüntülerdeki kadın tutuklandı

Olay, 30 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasına çıkan kadın, elindeki Türk Bayrağı'nı yoldan geçen araçların önüne atarak ezdirmek istedi. Bazı sürücüler manevra yaparak bayrağı ezmekten kaçınırken, bazı sürücüler ise durarak kadının bayrağı yoldan almasını bekledi. Bir sürücünün tepki göstererek aracından inmesi üzerine, kadın koşarak olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine olayı araştıran Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, isminin F.A. olduğu tespit edilen şüpheliyi Esenyurt ilçesinde gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu ve 13 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilen F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

