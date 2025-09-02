×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da Türk bayrağına saygısızlık | Görüntülerdeki kadın tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Bayrağı#Saygısızlık#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 14:18

Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda elindeki Türk Bayrağı'nı araçların önüne atarak ezdirmek isteyen F.A.(28) isimli kadın, polisin takibi sonucu Esenyurt'ta yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.A., 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 30 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasına çıkan kadın, elindeki Türk Bayrağı'nı yoldan geçen araçların önüne atarak ezdirmek istedi. Bazı sürücüler manevra yaparak bayrağı ezmekten kaçınırken, bazı sürücüler ise durarak kadının bayrağı yoldan almasını bekledi. Bir sürücünün tepki göstererek aracından inmesi üzerine, kadın koşarak olay yerinden kaçtı.

İstanbulda Türk bayrağına saygısızlık | Görüntülerdeki kadın tutuklandı

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İhbar üzerine olayı araştıran Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, isminin F.A. olduğu tespit edilen şüpheliyi Esenyurt ilçesinde gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu ve 13 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilen F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Haberin Devamı

İstanbulda Türk bayrağına saygısızlık | Görüntülerdeki kadın tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Bayrağı#Saygısızlık#Avcılar

BAKMADAN GEÇME!