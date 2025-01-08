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İstanbul'da turistlerin paralarını çalan 24 kişilik çete, operasyonla çökertildi

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#Taksi#Dolandırıcılık#Çete
İstanbulda turistlerin paralarını çalan 24 kişilik çete, operasyonla çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 16:24

İstanbul'da taksilerine yönlendirdikleri yabancı uyruklu turistlerin, ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle çalan 24 kişilik örgüt eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir polis tepe lambası ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilerin turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, bazı olaylarda suç işlerken güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbulda turistlerin paralarını çalan 24 kişilik çete, operasyonla çökertildi

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün (45) aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

İstanbulda turistlerin paralarını çalan 24 kişilik çete, operasyonla çökertildi

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HEDEF LİSTEDEKİ ŞÜPHELİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan polis operasyonunda hedef listede bulunan Kerem Doğan adlı kişinin 19 Kasım 2024 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kağıthane, Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi taksici S.Y. ile girdiği kavga sonucu Kerem Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. Olayda cinayetle ilgili S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgularına devam edilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İstanbulda turistlerin paralarını çalan 24 kişilik çete, operasyonla çökertildi

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#Taksi#Dolandırıcılık#Çete

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