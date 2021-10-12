İstanbul'da turistin taksi isyanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Girit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mıGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?#Deprem
Araba canavar gibi dediler ama... Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı'Araba canavar gibi' dediler ama... Hayatının şokunu yaşadı, gerçek tamircide ortaya çıktı#İstanbul
Soğuk hava dalgası geliyor 6 derece soğuyacakSoğuk hava dalgası geliyor! 6 derece soğuyacak#Meteoroloji
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi 7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı!#Kripto Para
Dev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilirDev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilir! #YEMEN
Avrupa ve Çinle birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin Yeni sorun yoldaAvrupa ve Çin'le birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin! Yeni sorun yolda#Uluslararası Enerji Ajansı
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
Yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gittiYeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti#Cardi B
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da turistin taksi isyanı

#Taksi#İstanbul#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbulda turistin taksi isyanı

Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetimler devam ederken, Mısır uyruklu turist Kapalıçarşı'ya gitmek için durdurduğu taksilerin kendilerini almadığını söyleyerek isyan etti. Polis, turisti yolcu olarak almayan taksiyi 10 gün süreyle trafikten menetti.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri taksileri durdurup, aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceledi.

TAKSİ BULAMAYAN TURİST İSYAN ETTİ

Denetimler sırasında ailesi ile polisin yanına gelen Mısır uyruklu turist, Kapalıçarşı'ya gitmek için taksi durdurduklarını fakat hiçbir taksinin kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Basın mensuplarına konuşan turist "Mısır'dan geldik, Kapalıçarşı'ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi, bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye'de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent'te bir AVM'ye gitmek istedik, fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik" diyerek isyan etti.

İlgili Haberler:

İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edinMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz

TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Haberin Devamı

Daha sonra kalabalık ailenin bir kısmını taksiye bindiren turistin, durdurmak istediği boş taksi durmayıp yola devam etti. Bunun üzerine polis, taksiciyi durdurdu. Taksi müşteri almadığı gerekçesi ile bağlanarak 10 gün trafikten menedildi. Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, araç üstünde logoları bulunmayan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere de ceza yazıldı.

İstanbulda turistin taksi isyanı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#İstanbul#İstanbul Emniyet Müdürlüğü