İstanbul’da turist başbakan

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Ankara’da dün başlayan NATO Zirvesi öncesinde İstanbul’da turist gibi dolaşan Magyar’a Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Sultanahmet Camisi ve Yedikule Hisarı’nı gezen Magyar’a tarihi hisar hakkında bilgi veren Ergün Turan, yürütülen restorasyon ve ihya çalışmalarını da anlattı. Magyar, İstanbul turunun ardından karayoluyla Ankara’ya giderken Kocaeli’nin İzmit ilçesine uğradı. Magyar, 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve Macar ekibinin hayat kurtaran köpeği ‘Mancs’ın (Pati) heykelini de ziyaret etti. Macar kurtarma ekibi ve köpekleri ‘Mancs’, 3 yaşındaki Hatıra Kaplan’ı 82 saat sonra enkaz altından canlı çıkarmayı başarmışlardı.