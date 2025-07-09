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İstanbul’da tüneli kapayan 13 motosiklet sürücüsüne 133 bin lira ceza

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#İstanbul#Trafik#Motosiklet
İstanbul’da tüneli kapayan 13 motosiklet sürücüsüne 133 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 22:49

İstanbul - Beyoğlu’nda motosikletleriyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’ni kapatarak trafiği tehlikeye düşüren 13 sürücüye toplam 133 bin 745 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence amacıyla motosikletleriyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’ni trafiğe kapatan sürücülere yönelik çalışma başlattı.

133 BİN 745 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ve plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen 13 motosiklet sürücüsü yakalandı.

İstanbul’da tüneli kapayan 13 motosiklet sürücüsüne 133 bin lira ceza

Sürücülere, 'Araçların ters yönde sürülmesi', 'Tünel içinde duraklama yapılması', 'İzinsiz akrobasi hareketi yapılması' ve 'Kask, koruma başlığı kullanılmaması' suçlarından toplam 133 bin 745 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 9 sürücü hakkında, 'Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanılması' suçundan adli işlem

 

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#İstanbul#Trafik#Motosiklet

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