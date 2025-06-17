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İstanbul'da tuhaf olay: Onlarca kurye adrese gelince şok oldu! 'Kendimiz yemek zorunda kaldık'

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#İstanbul#Kurye#Yemek Siparişi
İstanbulda tuhaf olay: Onlarca kurye adrese gelince şok oldu Kendimiz yemek zorunda kaldık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 13:53

Eyüpsultan’da bir kişi, farklı restoran ve uygulamalardan kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmazken motokuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme almak için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Art arda siparişleri adrese getiren motokuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı. Siparişlerin sahte olduğunu anlayan kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbulda tuhaf olay: Onlarca kurye adrese gelince şok oldu Kendimiz yemek zorunda kaldık

'20'YE YAKIN KURYE AYNI ADRESE YÖNLENDİRİLMİŞTİ'

O anları anlatan motokurye Nurullah Doğan, “Ben ve bir arkadaşım birlikte bir işletmeden iki ayrı sipariş teslim etmek üzere yola çıktık. Verilen adrese vardığımızda ortada ne müşteri vardı ne de siparişi kabul eden biri vardı. Çok geçmeden aynı adrese başka kurye arkadaşlarımız da gelmeye başladı. Yaklaşık 10 kişi olmuştuk. Durumu anlayınca, kurye arkadaşlarımızın olduğu WhatsApp grubundan hemen bilgi verdik. Ancak buna rağmen birkaç arkadaşımız daha gelmeye devam etti. Yaklaşık 25 sipariş verilmiş ve 20’ye yakın kurye aynı adrese yönlendirilmişti" dedi. Siparişleri geri iade edemediklerini belirten Doğan, müşteri hizmetlerinden de destek alamadıklarını ve siparişleri sonunda kendilerinin yemek zorunda kaldığını belirtti.

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İstanbulda tuhaf olay: Onlarca kurye adrese gelince şok oldu Kendimiz yemek zorunda kaldık

'BAZI İNSANLARIN KURYELERE KARŞI KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Yaşanan olayın tesadüf olmadığını ve benzer durumların zaman zaman tekrarlandığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti: “Bu durumu daha önce de birkaç kez yaşadık. Açıkçası bazı insanların kuryelere karşı kötü niyetli olduğunu düşünüyoruz. Kapıda ödeme olduğu için siparişe gidiyoruz ama adres sahte çıkıyor. Hem bizim zamanımız boşa gidiyor hem de firmalar zarara uğruyor. Bu işi bilerek yapıldığı çok açık.”

İstanbulda tuhaf olay: Onlarca kurye adrese gelince şok oldu Kendimiz yemek zorunda kaldık

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#İstanbul#Kurye#Yemek Siparişi

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