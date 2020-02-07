İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler

İstanbul’da tramvay yollarına giren araçlar kazalara neden oluyor. Son iki yılda meydana gelen kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden birinde Beyazıt’ta makas değiştiriren tramvayı son vagonu raydan çıkıyor. Bu sırada 2 kişi son anda vagonu farkederek kaçıyor. Diğer 2 görüntüde ise tramvay yoluna giren sürücülerin direklere çarptığı görülüyor. Son görüntü de ise tramvay yoluna giren lüks araca, tramvayın çarpması yer alıyor.