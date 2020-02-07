MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler
GeriGündem İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 22:09,Son Güncelleme:/

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL’da tramvay yollarında meydana gelen ilginç kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da tramvay yollarına giren araçlar kazalara neden oluyor. Son iki yılda meydana gelen kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden birinde Beyazıt’ta makas değiştiriren tramvayı son vagonu raydan çıkıyor. Bu sırada 2 kişi son anda vagonu farkederek kaçıyor. Diğer 2 görüntüde ise tramvay yoluna giren sürücülerin direklere çarptığı görülüyor. Son görüntü de ise tramvay yoluna giren lüks araca, tramvayın çarpması yer alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle