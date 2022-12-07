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İstanbul'da tramvay arıza yaptı, seferler aksadı

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#İstanbul#Kabataş#Tramvay
İstanbulda tramvay arıza yaptı, seferler aksadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 17:26

İstanbul'da Kabataş - Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu. Yolcular, tramvaydan inerek yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

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Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. 

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#İstanbul#Kabataş#Tramvay

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