İstanbul'da tramvay arıza yaptı, seferler aksadı

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Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.