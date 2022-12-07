İstanbul'da tramvay arıza yaptı, seferler aksadı

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 17:26
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İstanbul'da Kabataş - Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu. Yolcular, tramvaydan inerek yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.