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İstanbul'da trafikteki tartışmada sürücüye saldıran 2 kişi tutuklandı

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#İstanbul#Trafik#Tartışma
İstanbulda trafikteki tartışmada sürücüye saldıran 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 15:15

İstanbul Kartal'da trafikteki tartışmada kadın sürücünün darbedilmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta Kordonboyu Mahallesi'nde trafikte yaşanan tartışmada bir kadının çocuklarının yanında darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

B.Y. ve A.T. isimli şüphelilerin, küçük yaştaki çocuklarının da bulunduğu aracı kullanan kadın sürücü E.T. ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. ve A.T'nin, E.T. ve yanındaki kişilerin telefonlarını alarak kırdığı, sürücüyü de darbettiği belirlendi.

Gözaltına alınan B.Y. ve A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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#İstanbul#Trafik#Tartışma

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