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İstanbul'da trafikte tehlikeli kavga! Otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ümraniye#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 12:08

Ümraniye, TEM Otoyolu'nda otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücü otomobili ile yolcu otobüsünün önüne geçerek geçişine izin vermedi. Yolcuların canını hiçe sayan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma araç kamerasına yansıdı. Otomobilin otobüsün önüne geçerek ilerlemesine engel olduğu anlar ise, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek yavaşladı; ilerlemesine engel oldu. Otomobil sürücüsü şoför ve muavinle de tartıştı.

İstanbulda trafikte tehlikeli kavga Otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti

YOL VERME TARTIŞMASI KAMERADA

Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları otobüs kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün yolcu otobüsünün önünü geçtiği anlar görülüyor.

İstanbulda trafikte tehlikeli kavga Otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti

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Tartışma sonrasında otomobil sürücüsünün diğer araçları tehlikeye atarak, otobüs yolcularının canını hiçe saydığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önünü kesip geçişine izin vermemesi de dikkat çekiyor.

İstanbulda trafikte tehlikeli kavga Otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti

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#İstanbul#Ümraniye#Kavga

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