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İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiye küfür ve hakaret eden polis görevden uzaklaştırıldı

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
İstanbulda trafikte tartıştığı kişiye küfür ve hakaret eden polis görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 04:37

İstanbul Esenyurt'ta, trafikte bir araç sürücüsü ile tartışan polis memuru M.C.Y., görevden uzaklaştırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö., trafikte bir araç sürücüsü ile tartışıp, küfür ve hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda polis memurları hakkında idari soruşturma başlatılırken, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

"POLİSLİK MESLEĞİNE YAKIŞMAYACAK BİÇİMDE DAVRANDIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan açıklama yayınladı. Açıklamada, "Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olayda yer alan polis memurları ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö.'nün, bir sürücü ile tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her iki polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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