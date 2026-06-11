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İstanbul’da trafikte 'önüme kırdın' kavgası: Araçtan inip kadın sürücüye saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Kavga#Kadın Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 10:12

Eyüpsultan TEM Otoyolu 5. Levent kısmında seyir halinde olan kadın sürücüyle İ.B. isimli şahıs arasında “önüme kırdın” kavgası yaşandı. Araçtan inen İ.B. isimli şahıs, kadın sürücüye hakaret ederken kadının telefonuna da vurdu. Sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine ve araca 60 gün süreyle el konuldu.

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Olay, TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.B. ile bir kadın sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü İ.B., kadınla tartışmaya devam etti.

İstanbul’da trafikte önüme kırdın kavgası: Araçtan inip kadın sürücüye saldırdı

HAKARET EDİP TELEFONUNA VURDU

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Kadının yaşananları cep telefonuyla kaydettiğini gören İ.B., telefona vurarak kayıt alınmasını engellemeye çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün İ.B. olduğunu tespit etti.

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İstanbul’da trafikte önüme kırdın kavgası: Araçtan inip kadın sürücüye saldırdı

180 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. İ.B., hakkında başlatılan adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

İstanbul’da trafikte önüme kırdın kavgası: Araçtan inip kadın sürücüye saldırdı

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#Trafik#Kavga#Kadın Sürücü

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