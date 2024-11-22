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İstanbul'da trafikte motosikletli kuryeye demir çubuklu saldırı

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#Maltepe#Trafik#Saldırı
İstanbulda trafikte motosikletli kuryeye demir çubuklu saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 16:05

İstanbul Maltepe'de bir otomobil sürücü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeye demir çubukla saldırdı.

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Olay, Maltepe D-100 Karayolu'nda geçtiğimiz gün meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil sürücü ve motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle otomobil sürücüsü, elindeki demir çubukla aracından inerek motosiklete doğru gitti.

Sürücü, demir çubukla önce motosikletin sepetine vurdu. Daha sonra kuryenin peşinden koştu. Sürücü, o sırada yere düşen kuryenin sırtına ve kafasına demir çubukla vurdu.

Trafikteki diğer kuryelerin araya girmesiyle uzaklaştırılan sürücü aracına binerek olay yerinden gitti. O anları trafikteki bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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#Maltepe#Trafik#Saldırı

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