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İstanbul'da trafikte maganda dehşeti! Eşi ve çocuğu yanında olan kişiyi darp ettiler

#Maganda#Trafik#Dehşet

İstanbul Büyükçekmece'de trafikte yol verme tartışması nedeniyle iki şahıs, yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Şahıslar olay yerinden kaçarken yüzü kanlar içinde kalan vatandaş ve çocuğun korkulu bakışları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü ile iki şahıs arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken şahıslar, adamı öldüresiye darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şahısların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olaya karışan şüphelilerin yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sürücünün eşi ve çocuğu korkudan araçtan inemezken yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞANAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kanlar içindeki yüzü ile eşinin ve çocuğunun aracın içindeki korku dolu halleri görülürken şahısların umursamaz bir şekilde olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı.

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#Maganda#Trafik#Dehşet

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