×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da trafikte eşi dehşeti yaşattı, şikayetçi olmadı

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyet#İstanbul#Tem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 10:34

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halinde olan otomobil içerisindeki O.M., tartıştığı eşi N.M.'yi engelli çocuğunun yanında dövdü. N.M. olay sonrası şikayetçi olmazken darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. N.M.'ye engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.‘ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, KARDEŞİ KORKTUĞUNU İDDİA ETTİ

Yolculuk esnasında süren darp ve N.M. çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Ancak N.M.'nin eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. N.M.'nin kardeşi ise korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

Haberin Devamı

İstanbulda trafikte eşi dehşeti yaşattı, şikayetçi olmadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyet#İstanbul#Tem

BAKMADAN GEÇME!