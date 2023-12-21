İstanbul'da trafikte eşi dehşeti yaşattı, şikayetçi olmadı

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda KF AU 34 Alman plakalı lüks otomobil ile seyreden sürücü O.M., iddiaya göre göre eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda olan O.M., arka koltuğa uzanarak eşini darp etmeye başladı. N.M.'ye engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.‘ye ise yolcu koltuğunda oturan şahıs, müdahale etmedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, KARDEŞİ KORKTUĞUNU İDDİA ETTİ

Yolculuk esnasında süren darp ve N.M. çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı. Ancak N.M.'nin eşinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. N.M.'nin kardeşi ise korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.

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