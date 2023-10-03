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İstanbul'da trafikte bıçaklı saldırı: Saldırgan yakalandı

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#Pendik#Trafik#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 11:37

İstanbul Pendik'te trafikte cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü, cipin önünü keserek sürücüye bıçakla saldırdı. Arkadan gelen bir sürücünün kaydettiği o anlar sonrası polis, bıçaklı saldırganı yakaladı.

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Olay dün akşam saatlerinde Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden cip sürücüsü A.K. ile otomobil sürücüsü S.K. arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü S.K. aynı yönde ilerleyen cipin önünü kesti. Aracından inen otomobil sürücüsü elindeki bıçakla saldırdığı cip sürücüsüne de tehditlerde yağdırdı. Saldırgan araca da zarar verdi.

Otomobilden inen bir kadın da saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler üzerine polis harekete geçti.

Gözaltına alınan S.K. "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

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#Pendik#Trafik#Bıçaklı Saldırı

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