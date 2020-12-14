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Haber Giriş: 14.12.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

İstanbul’da trafik, yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi

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İstanbul’da haftanın ilk mesai gününün sonunda trafikte yoğunluk oluştu. Megakentin trafiği adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma günü başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağının bittiği anda itibaren mesai saatine kadar İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmış, gün içerisinde ise yoğunluk azalmaya başlamıştı. Haftanın ilk mesai gününün sonunda hafif etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İBB verilerin göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi. Öte yandan metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

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