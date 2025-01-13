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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

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#İstanbul#Trafik#Trafik Yoğunluğu
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80e ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 10:37

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 09:00 itibariyle yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 89 İstanbul genelinde ise yüzde 80’e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 809'a İstanbul genelinde ise yüzde 80'e ulaştı.Kentteki ana arterlerde yağmurun da etkisiyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik yoğunluğu her iki istikamette de uzun süre devam etti; araçlar güçlükle ilerledi.

AVCILAR'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik yoğunluğu yaşanan noktalardan biri de Avcılar oldu. D-100 Karayolunda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasında saat 10.00 itibariyle yoğunluk yüzde 70 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın da etkisiyle artan trafik yoğunluğu Avcılar'da görüntülendi.

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#İstanbul#Trafik#Trafik Yoğunluğu

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