×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yoğunluk Anadolu Yakası'nda 71'e ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#İstanbul#Yoğunluk
İstanbulda trafik yoğunluğu: Yoğunluk Anadolu Yakasında 71e ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 08:46

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında yüzde 71’e ulaşan yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

 

Haftanın ilk iş gününde kent genelinde yer yer görülen yağışlı hava nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08:00 itibariyle yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 71 İstanbul genelinde ise yüzde 56 olarak kayıtlara geçti. Yağmurun da yer yer etkisini göstermesi nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolunda oluşan yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#İstanbul#Yoğunluk

BAKMADAN GEÇME!