İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Yağışlı havanın etkisi ve vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle mesai bitiminde kentin ana arterlerinde trafik akışında yoğunluk arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kentte saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

TEM otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yağışın da etkisiyle hasarlı kazalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, sahil yolunun bazı bölümlerinde, TEM otoyolu ve bağlantı güzergahlarında trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde Altunizade'de başlayan trafik yoğunluğu, köprüyle bağlantı yollarda da yaşanıyor.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy, Okmeydanı, Edirnekapı, Merter, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar istikametinde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde de trafik Gaziosmanpaşa'dan itibaren yer yer etkili oluyor. Köprünün Kavacık katılımında araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar da metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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