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İstanbul'da trafik yoğunluğu! Günün erken saatlerinde başladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Trafik Yoğunluğu#Okul Servisleri#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 07:56

2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Okullarda ilk ders zili trafiği rahatlatmak amacıyla saat 10.00’da çalacak olsa da İstanbul'da trafik günün erken saatlerinde yoğunlaşmaya başladı.

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Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni ders yılı bugün başlarken, İstanbul'da da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

YAKLAŞIK 18 BİN SERVİS BUGÜN TRAFİĞE ÇIKIYOR

Kent genelinde yaklaşık 18 bin servisin bugün trafiğe çıkması, 300 bin öğrencinin servislerle taşınması öngörülüyor.

İstanbulda trafik yoğunluğu Günün erken saatlerinde başladı

YOĞUNLUK ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Alınan tedbirler kapsamında ders zilinin saat 10.00'a çekilmesiyle mesai trafiği ile okul trafiğinin çakışmasının önüne geçilmesi hedeflendi ancak gelen son verilerine göre kentin ana arterlerinde ve köprü yaklaşımlarında sabahın ilk saatlerinden itibaren araç kuyrukları oluşmaya başladı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 53

İstanbul'da saat 07:52 itibari ile trafik yoğunluğu yüzde 53'lerde. Bu oranın ilerleyen saatlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

İstanbulda trafik yoğunluğu Günün erken saatlerinde başladı

ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okulların açılacağı ilk gün yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla bir dizi önlem aldı. Buna göre 14 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbulluların özel araçları yerine toplu taşımaya yönelmesi için İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında kapasite de artırılacak. Toplam 3 bin 665 ilave sefer yapılması planlanıyor.

Ek seferlerle yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi, böylece İstanbul trafiğinden yaklaşık 674 bin 809 aracın çekilmesi hedefleniyor.

VALİLİKTEN MESAİ DÜZENLEMESİ

İstanbul Valiliği kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı.



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#İstanbul Trafik Yoğunluğu#Okul Servisleri#İstanbul

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