İstanbul'da trafik yoğunluğu

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 10:19

İstanbul'da sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu haftanın ilk iş gününde saat 08.30 itibariyle yüzde 80'e ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da devam eden yağış belirli oktalarda sağanağa döndü. Yağışın da etkisiyle trafikte ilerleyen araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelinde yoğunluk saat 09.30 itibariyle yüzde 76'ya geriledi. Saat 10.00 sıralarında ise yoğunluk yüzde 71 oldu. Anadolu yakasında yüzde 72'ye gerileyen trafik yoğunluğu, Avrupa yakasında ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

YAĞIŞ SÜRÜYOR

Yağışın da etkisiyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde Ankara ve Edirne istikametindeki yoğunluk görüntülendi.

