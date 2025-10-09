İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 80'e ulaştı

Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu. Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.
Öte yandan İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.