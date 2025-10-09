×
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 80'e ulaştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 08:18

İstanbul'da kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB trafik haritasına göre saat 08.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu. Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Öte yandan İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

