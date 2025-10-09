İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 80'e ulaştı

Haberin Devamı

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi. Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkileri oldu. Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Öte yandan İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.