İstanbul'da trafik yoğunluğu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 08:31

İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisinden itibaren trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde trafik yer yer yoğunlaşırken Edirne istikametinde ise Cevizli mevkisinden başlayıp Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında da Beykoz Paşabahçe'ye kadar her iki yönde yoğun trafik gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

İstanbulda trafik yoğunluğu

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında yoğunluk gözleniyor.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İstanbulda trafik yoğunluğu

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 ölçüldü.

