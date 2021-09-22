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İstanbul'da trafik yoğunluğu

#Trafik#İstanbul#Toplu Taşıma

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik uygulamasına göre 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

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AA - Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D100 Kara Yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe'den Kadıköy yönüne trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde trafik yoğun olarak ilerliyor.

Avrupa Yakası D100 Kara Yolu ve TEM otoyolunda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

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D100 Kara Yolu Zeytinburnu-Edirnekapı istikametinde yoğunluk yaşanırken Haliç Köprüsü Okmeydanı yönü akıcı olarak ilerliyor. Köprünün Edirnekapı istikametinde ise yoğunluk görülüyor. Yine Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy sahil yolu gibi ana arterlerde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbulda trafik yoğunluğu


Şirinevler'deki üst geçidin altındaki otobüs durağında uzun yolcu kuyruğu oluştu. Metrobüs üst geçitlerinde de yoğunluk görüldü.

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İBB Trafik uygulamasına göre 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

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#Trafik#İstanbul#Toplu Taşıma