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Cengiz  ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA 
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

İstanbul'da trafik yoğunluğu!

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İstanbul'da trafik yoğunluğu!

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.50'de yüzde 44 oldu.

Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbulda trafik yoğunluğu

Zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Çamlıca'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.50'de yüzde 44 oldu.

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