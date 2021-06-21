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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 21.06.2021 - 09:09 |  Son Güncelleme:

İstanbul'da trafik yoğunluğu

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İstanbul'da trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 09.00'da yüzde 60 oldu.

İstanbulda trafik yoğunluğu

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