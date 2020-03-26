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DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 20:15,Son Güncelleme:/

İstanbul'da trafik tabelalarında "Evde Kal" uyarısı

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İstanbul'da trafik tabelalarında "Evde Kal" uyarısı
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İstanbul'un birçok noktasındaki ışıklı trafik tabelalarına vatandaşları koronavirüse karşı uyarmak amacıyla "Evde Kal" uyarısı yazıldı.

Koronavirüs ile mücadele etmek amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarındaki anayollarda bulunan ışıklı trafik tabelalarına, "Evde Kal" uyarısı yazıldı. D-100 Karayolu güzergahında ve Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli'de birçok noktada koronavirüs ile mücadele etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için insanların evde kalması gerektiğine dikkat çeken, "Evde Kal" yazısı ile İstanbullular evde kalmaları konusunda uyarıldı.

İstanbulda trafik tabelalarında Evde Kal uyarısı

İstanbulda trafik tabelalarında Evde Kal uyarısı

İstanbulda trafik tabelalarında Evde Kal uyarısı

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