İstanbul'da trafik kilitlendi!

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Mecidiyeköy'den İstanbul trafiğinin durumuna ilişkin son durumu aktardı:

Megeakentte trafiğin en kilit olduğu yerden yapıyoruz yayınımızı. Trafik yoğunluğu yüzde 89'lara ulaştı. Mecidiyeköy'de bu yoğunluk yeterince hissediliyor. Meteoroloji'nin uyarısı vardı. Bu uyarının yapılması sonrası yağışın başlaması ve üstüne bir de iş çıkış yoğunluğu eklenince Trafik kilitlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı güzergahı olması nedeniyle ara sokaklar bile kilitlenmiş durumda. Kağıthane'den buraya gelmemiz 20-25 dakikayı buldu.