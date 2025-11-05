×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da trafik kilitlendi!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik#Yağış
İstanbulda trafik kilitlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 17:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu İstanbul'da akşam iş çıkış saatinde trafik durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 89'ye ulaştı.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Mecidiyeköy'den İstanbul trafiğinin durumuna ilişkin son durumu aktardı:

Megeakentte trafiğin en kilit olduğu yerden yapıyoruz yayınımızı. Trafik yoğunluğu yüzde 89'lara ulaştı. Mecidiyeköy'de bu yoğunluk yeterince hissediliyor. Meteoroloji'nin uyarısı vardı. Bu uyarının yapılması sonrası yağışın başlaması ve üstüne bir de iş çıkış yoğunluğu eklenince Trafik kilitlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı güzergahı olması nedeniyle ara sokaklar bile kilitlenmiş durumda. Kağıthane'den buraya gelmemiz 20-25 dakikayı buldu.

İstanbulda trafik kilitlendi

Gözden Kaçmasınİstanbulda zincirleme kaza: O anlar kameradaİstanbul'da zincirleme kaza: O anlar kameradaHaberi görüntüle

İstanbulda trafik kilitlendi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik#Yağış

BAKMADAN GEÇME!