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İstanbul'da trafik kavgası kamerada

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#İstanbul#Trafik Kazası Kavgası#İstanbul'da Kavga
İstanbulda trafik kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 09:21

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde maddi hasarlı kazaya karışan 2 aracın sürücüleri kavga etti. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki ticari araç sokak ayrımında birbiriyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücüler kısa süreli şok geçirdi. Araçtan inen sürücüler kazayla alakalı birbirinde suç bularak tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde kadın ve erkeklerden oluşan grubun birbirine saldırdığı görüldü. İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırdı.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışan kişiler ise olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

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#İstanbul#Trafik Kazası Kavgası#İstanbul'da Kavga

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