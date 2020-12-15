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DHA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

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