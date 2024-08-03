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İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

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#Trafik Kazası#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 13:58

Bakırköy D-100 Karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Yeni Bosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, D-100 Karayolu Fidanlık mevki Yeni Bosna istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 KT 4839 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken önünde ilerleyen 34 SJS 96 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan öndeki otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbulda trafiği kilitleyen kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Necati Albayrak ve yanında bulunan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken Yeni Bosna istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

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#Trafik Kazası#İstanbul#Kaza

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