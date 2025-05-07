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İstanbul'da toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı

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#İstanbul#Bağcılar#Bina
İstanbulda toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 00:39

İstanbul Bağcılar'da boş bir arsanın yanındaki temel kazısında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle arsanın yanındaki 5 katlı bina ile diğer tarafında bitişik olan binanın arasında çatlak oluştu. Arsaya doğru eğilen bina tedbiren boşaltılarak, detaylı incelenmek üzere mühürlendi.

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Olay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1868 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonrasında arsanın yanındaki 5 katlı bina yerinden oynayarak, arsa yönüne doğru eğildi. Binanın diğer tarafında bitişik olduğu bina ile arasında çatlak oluştu.

İstanbulda toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı

İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın tedbiren boşaltılarak mühürlenmesine karar verdi. Ayrıca arsada temel atmak için kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan 5 aile, yakınlarının yanına yerleştirildi.

İstanbulda toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı

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Binada daha sonra detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

İstanbulda toprak kayması: Yana doğru eğilen bina boşaltıldı

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#İstanbul#Bağcılar#Bina

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