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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 59'luk düşüş

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İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 59'luk düşüş
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İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarını kullanımda bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 59 oldu.

4 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 740 bin 717 idi. 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a düşen yolculuk sayısı 18 Mart'ta 2 milyon 866 bin 581 oldu. İBB yetkilileri, İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

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