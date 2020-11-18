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Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ-Murat SOLAK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk devam etti. Kadıköy ve Kartal'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbulda toplu ulaşımda manzara değişmiyor
İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü. Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı. Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

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