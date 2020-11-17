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Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

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İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbulda toplu ulaşımda manzara değişmiyor

Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.

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