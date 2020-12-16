İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor.. HES kodu nasıl alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen "HES Kodu"nun kullanımına dair tüm detayları derledik.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrol ve takibini vatandaşların hizmetine sunan Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat için "HES" kodu uygulamasını başlatmıştı.

Şehir içi toplu ulaşımda, şehirler arası seyahatlerde, konaklama tesislerinde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlar ve kamu kurumlarında kullanılacak HES kodu ile vatandaşların kontrollü sosyal hayatta güvenliği en üst düzeye çıkarıldı.

HES KODU NEDİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

HES KODUNUN GÜVENLİĞİ

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.