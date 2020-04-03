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AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 22:06,Son Güncelleme:/

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
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İstanbul'da yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan koronavirüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi veren Ongun, "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

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