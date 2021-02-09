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Gündem
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı

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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı
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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'da kurdukları noktalarda toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

Denetimlerden noktalarından biri de Maltepe D-100 Karayolu oldu. Kadıköy istikametinde giden toplu taşıma araçlarını tek tek durduran trafik polisleri kontrol yaptı. Araçlarda yolculuk eden vatandaşlara ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları konularında uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin İstanbul genelinde gün içerisinde süreceği öğrenildi.

İstanbulda toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı

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