İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 20 zam

Kabul edilen yeni tarifeyle birlikte otobüs, metro, metrobüs, vapur, minibüs, taksi ve okul servis ücretleri yüzde 20 artarken, İstanbulkart tam bilet fiyatı 42 liraya yükseldi.

ELEKTRONİK BİLETLER: Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, elektronik tam biletin fiyatı 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, “Mavi Kart” aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

METROBÜS: Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkarıldı.

MARMARAY’DA EN UZUN MESAFE 75 TL: Yeni düzenlemeye göre Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı, TCDD Taşımacılık AŞ’nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray’da ise zam oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Söz konusu kararla, Marmaray’da en uzun mesafe 75 liraya çıktı. Yeni tarifeye göre, Marmaray’da tam ücret 1–7 istasyonda mevcut tarifeye göre 27 lira olan yolculuk 34 liradan başlayacak, 36–43 istasyon arası 59,76 liradan 74,70 TL’ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 lira, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 lira olarak uygulanacak.

DENİZ YOLU: Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar 130,22 liradan 156,26 liraya çıktı.

TAKSİ: Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücreti 175 liradan 210 liraya yükseltildi.

MİNİBÜS: Minibüslerde ‘indi-bindi’ ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arası 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arası 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arası 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arası 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücreti ise 21 liradan 25 liraya yükseltildi.

AYLIK ABONMAN 3 BİN 298 LİRA: Düzenlemeye göre aylık tam mavi kart 2 bin 748 TL’den 3 bin 298 TL’ye yükseliyor. Öğrenci abonman 494 TL’den 593 TL çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 TL olarak uygulanacak. 30 yaş ve üzeri öğrenci kartı kullanıcıları 2 bin 968 TL ödeyecek. 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 TL olacak.

ÇİFT BİLET 84 LİRA: Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında tek basım 84 TL’ye çıktı. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL’den satılacak.

OKUL SERVİS: Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1757 liradan 2284,54 liraya yükseltildi.

İstanbul’da toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025’te yüzde 35, 12 Eylül 2025’te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.