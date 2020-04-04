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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Yeni dönem bugün başladı... Ücretsiz dağıtılıyor...

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Yeni dönem bugün başladı... Ücretsiz dağıtılıyor...
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İstanbul'da Corona Virüsü tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında ücretsiz maske dağıtıldı.

Corona Virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeni dönem bugün başladı... Ücretsiz dağıtılıyor...

Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti.

Yeni dönem bugün başladı... Ücretsiz dağıtılıyor...

Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı.

Yeni dönem bugün başladı... Ücretsiz dağıtılıyor...

Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yeni dönem bugün başladı... Ücretsiz dağıtılıyor...

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