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Ramazan EĞRİ-Alper KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

İstanbul'da toplu taşımada maske dağıtımı bugün de devam etti

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İstanbul'da toplu taşımada maske dağıtımı bugün de devam etti
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İstanbul'da Corona Virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ikinci gün de güvenlik noktalarından yolculara maske dağıtımı yapıldı.

Corona Virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde alınan yeni tedbirlere göre otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirilmişti. Tedbirlerin ikinci gününde de Altunizade ve Avcılar metrobüs duraklarında maskesiz yolculara güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtımı yapıldı.

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