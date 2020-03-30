İstanbul'da haftanın ilk günü! Toplu taşıma ve trafik....

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece 00.00'dan itibaren taksilerde tek-çift plaka uygulaması başladı. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra toplu taşımada seyrek oturma düzeni de uygulanmaya devam edildi. Otobüslerde yolcuların çiftli koltuklara tek otururken toplu taşıma kullananların sayısının azaldığı görüldü.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Seyrel oturma düzeni uygulamasını iyi bulduğunu belirten Mevlüt Özcan isimli vatandaş," Bence uygulama çok güzel. İnsanların sağlığı ve geleceği için iyi bir uygulama. İnşallah devamı gelir ve virüs gidene kadar devamı gelir. Bizde elimizden geldiğince tedbir almamız lazım. Hafta sonu evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Bugünde işe gidiyorum, o yüzden çıktım. Vatandaşlarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.



ARAÇ SAYISINDA YARI YARIYA AZALMA OLDU, ESNAF AÇISINDAN GÜZEL OLDU

İstanbul Valili tarafından taksilerle ilgili alınan kararı yerinde bulan taksici Ali Alkan," Bizim için çok güzel oldu. Araba sayısında yarı yarıya azalma oldu. Türkiye'nin durumu ortada şu an. Kendi temizliğimize önem vermemiz gerekiyor, kendimizi mümkün olduğunca izole etmemiz lazım" şeklinde konuştu

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BOŞ KALDI

Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 20’lere kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 20 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.