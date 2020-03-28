Haber Giriş: 28.03.2020 - 19:57,
İstanbul'da toplu taşıma doldu taştı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. İşe gitmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi.
İstanbul'da toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüsler doldu taştı. Ulaşım araçlarındaki sosyal mesafe yok oldu. İşe gitmek zorunda olan yolcular bu duruma isyan etti.
Yolculardan biri, "Hastalık var. Her taraf dolu, normalde çiftli koltuklarda 1 kişi olması lazım." diyerek tepkisini dile getirdi.
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