İstanbul'da toplu taşıma doldu taştı!

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüsler doldu taştı. Ulaşım araçlarındaki sosyal mesafe yok oldu. İşe gitmek zorunda olan yolcular bu duruma isyan etti.

Yolculardan biri, "Hastalık var. Her taraf dolu, normalde çiftli koltuklarda 1 kişi olması lazım." diyerek tepkisini dile getirdi.