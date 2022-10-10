İstanbul’da toplu taşıma dijitalleşti

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En son Marmaray hattına da QR kod ödeme sisteminin gelmesiyle birlikte İstanbul’da her noktada dijital ödeme yapmak mümkün hale geldi. İstanbul’da Günlük QR kod kullanımı ile yapılan ödeme 176 bini buldu. Dijital İstanbulkart’ı yüzde 48 kullanım oranıyla en çok öğrenciler kullandı. Dijital kartı yüzde 58 ile erkekler yüzde 42 oranında kadınlar kullanıyor. İstanbulkart para yükleme talimatlarının yüzde 15’i İstanbulkart Mobil’den yapılıyor. Toplu ulaşım ödemelerinin yüzde 3’ü Dijital İstanbulkart ile gerçekleşiyor. İstanbulkart kullananların yüzde 49’u tam tarifelilerden oluşuyor. Dijital İstanbulkart kullananların yüzde 42’si 18-25 yaş aralığında olurken, yüzde 29’u ise 26-35 yaş arasında.