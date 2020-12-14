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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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İSTANBUL'da hafta sonu kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

İstanbulda toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.  

Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde de denetim yapıldı. Toplu taşıma araçlarını durduran trafik polisleri yolcuların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol etti. Taksi ve minibüslerde koronavirüs tedbirleri kapsamında araç içerisinde dezenfektan olup olmadığına bakıldı.
İstanbulda toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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