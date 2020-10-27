İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

KADIKÖY'DE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Kadıköy'de denetimler sırasında ekipler yolcu minibüsünü durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede minibüs sürücüsü Berkan B.'nin cezaevinden izinli çıktığı, aracı kullanma belgesinin olmadığı ve aracın trafik muayenesinin süresinin geçmesi nedeniyle araç trafikten men edildi. Araçtaki yolcular başka araçlara bindirilerek gönderildi. Durdurulan başka bir minibüs sürücüsüne de fazladan 3 yolcu aldığı için ceza kesildi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.