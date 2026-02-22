×
İstanbul'da toplu taşıma aracındaki yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı

#İstanbul#Toplu Taşıma#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2026 15:29

İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.S, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine dün harekete geçmişti.

Kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat vermişti.

Kimliği belirlenip gözaltına alınan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulundan terk, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde de aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüpheli Y.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edilmişti.

