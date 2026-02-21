×
İstanbul'da toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit etmişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da, toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek bir yolcuya “seni öldürürüm yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” diyen şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 8 suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.S. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya sitelerinde yayılan, toplu taşıma aracı içerisinde çekilen videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek yolculardan birine yönelik “seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” şeklinde sözler sarf eden şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 

GÖZALTINA ALINDI

Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce ‘İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

