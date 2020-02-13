İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam tramvay seferlerinde arıza

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü. Tramvaydan inen bir yolcu " Elektrik kesintisi oldu. Ben fazla beklemedim. 10 dakika sonra normale döndü" dedi.